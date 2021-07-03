Пункт вакцинации в офисе фестиваля «Калининград Сити Джаз» закрылся

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В связи с распоряжением Роспотребнадзора выездной пункт вакцинации, организованный городской больницей №3 совместно с фестивалем «Калининград Сити джаз» на проспекте Мира, закрылся. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что последним днем работы стала пятница, 2 июля. Ранее говорилось, что пункт вакцинации будет открыт до конца июля.

В офисе оргкомитета фестиваля «Калининград Сити джаз» (проспект Мира, 33) все желающие могли бесплатно сделать прививку от COVID-19, начиная с 23 июня.

Этот пункт стал первым в России пунктом вакцинации на базе общепита.