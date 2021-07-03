Замок Тапиау в Гвардейске передадут Калининградскому историко-художественному музею

. Фото: Правительство Калининградской области

Замок Тевтонского ордена Тапиау в Гвардейске, где еще недавно была расположена тюрьма, передадут Калининградскому историко-художественному музею. Об этом «Комсомолке» рассказал Сергей Якимов, директор музея.

- Нам замок не передают для экспозиции, а передают для сохранности и сбережения. Потом правительство будет искать каких-то спонсоров для дальнейшей реализации проекта. Наше дело маленькое, будем охранять объект какое-то время, пока подыскивают инвестора. Условно говоря, если три года будут искать, значит, мы три года будем охранять. Может быть, все гораздо быстрее получится, - говорит директор.

Сергей Якимов отметил, что музей примет замок в августе и сразу обеспечит охрану.

В конце июня под Калининградом закрылась единственная в России тюрьма, находившаяся в готическом замке.

По планам региональных властей, замок Тапиау должен стать туристическим объектом к 2024 году. Что именно там расположится – пока неизвестно.