Очевидцы: На Балтийской трассе машина с тремя пассажирами съехала в кювет

ДТП случилось на трассе Калининград – Балтийск. По словам очевидцев, которые поделились увиденным в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте», автомобиль съехал в кювет.

«Очень похоже, что парень уснул. Скорость была примерно 60-65 км/час», - рассказывают очевидцы.

По их словам, в машине помимо водителя 35 лет, находились трое пассажиров. Это мужчина около 55 лет, ребенок с мамой.

«Все испугались, у водителя шок и не понимание, что произошло», - говорит очевидец и благодарит неравнодушных водителей, которые оказались рядом: «Они помогли достать пострадавших (двери заклинило). Открыли капот и не дали машине загореться».