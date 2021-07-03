Калининградцы раскритиковали идею установить на Куршской косе огромную смотровую башню

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Проект спиральной обзорной башни, которую могут поставить на Куршской косе на территории поселка Лесной, выложил в Фейсбук на страничке косы директор нацпарка Анатолий Калина. Он уверяет, что проект уже «особо привлек» внимание губернатора и был подготовлен землячеством калининградцев в Москве для привлечения инвестиций в Калининградскую область.

«Башня представляет из себя сборную металлическую конструкцию со спиральными подъемами и спусками. Центральный элемент конструкции — спиральная башня высотой 45 метров, возвышающаяся над верхушками деревьев и открывающая панорамный вид на город и набережную на все 360 градусов.

Башня может быть оборудована подъемниками, канатными спусками и горками для спуска», - написал Анатолий Калина.

По его словам, ведутся активные обсуждения о расположении объекта с администрацией региона и эта башня может стать символом Калининградской области и излюбленным местом для прогулок жителей «с возможностью посмотреть на родной край с высоты птичьего полета».

«Инвестор ищет место на морском побережье Калининградской области для установки спиральной обзорной башни. Одно из предпочтительных мест - поселок Лесной на Куршской косе», - написал директор национального парка.

Комментаторы обрушились гневом под постом о башне. Пишут, что проект интересный, но на Куршской косе ему не место: «Не Коса! Оставьте в покое этот уникальный заповедник со зверьем!».

Тут же справедливо сомневаются, выдержат ли пески такую нагрузку. Предлагают другие места от пионерского до Балтийска.

«Только не Коса, куда ж на ней такого монстра? Янтарный, Пионерский – идеально», - вот один из комментариев.

«Это бред! Будем надеяться на высокую ответственность руководства национального парка, чтобы не допустить безумные идеи. Все-таки это природная зона с ограничениями, чтобы не навредить чувствительной экосистеме косы», - пишет комментатор.

«Анатолий, вы вроде руководитель нацпарка. Нацпарка, Анатолий, а не Геленджика. Абсолютно бредовая идея. Янтарный, Балтийск, Пионерск, но никак не нацпарк. Чем меньше там будет посетителей и туристов - тем лучше для нацпарка», - обращается к директору подписчик.

Анатолий Калина на своей личной странице написал: «Для любого строительства на косе будет нужна Экологическая экспертиза. Это факт, который не обойти. Мы не решаем, будет или нет. Это только предложение, а тонкости будут решать специалисты».