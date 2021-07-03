В каких муниципалитетах Калининградской области выявили коронавирус

В Калининградской области за сутки выявлено 187 новых случаев коронавируса. Больные отмечены в

15 муниципалитетах. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения распределились так:

Калининград – 123 (общее количество 21895);

Нестеровский городской округ – 1 (400);

Багратионовский городской округ– 3 (991);

Озерский городской округ – 1 (256);

Балтийский городской округ – 3 (1 105);

Пионерский городской округ – 4 (502);

Гвардейский городской округ – 2 (716);

Гурьевский городской округ – 16 (2 439);

Правдинский городской округ – 4 (583);

Гусевский городской округ – 4 (658);

Светловский городской округ – 5 (1 148);

Зеленоградский городской округ – 11 (1 192);

Светлогорский городской округ – 2 (601);

Советский городской округ – 1 (1 103);

Черняховский городской округ – 5 (1 206);

Количество случаев заболевания, выявленных у приезжих граждан, зарегистрированных в других субъектах РФ – 2 (154).