В каких муниципалитетах Калининградской области выявили коронавирус

В Калининградской области за сутки выявлено 187 новых случаев коронавируса. Больные отмечены в
15 муниципалитетах. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения распределились так:
Калининград – 123 (общее количество 21895);
Нестеровский городской округ – 1 (400);
Багратионовский городской округ– 3 (991);
Озерский городской округ – 1 (256);
Балтийский городской округ – 3 (1 105);
Пионерский городской округ – 4 (502);
Гвардейский городской округ – 2 (716);
Гурьевский городской округ – 16 (2 439);
Правдинский городской округ – 4 (583);
Гусевский городской округ – 4 (658);
Светловский городской округ – 5 (1 148);
Зеленоградский городской округ – 11 (1 192);
Светлогорский городской округ – 2 (601);
Советский городской округ – 1 (1 103);
Черняховский городской округ – 5 (1 206);
Количество случаев заболевания, выявленных у приезжих граждан, зарегистрированных в других субъектах РФ – 2 (154).