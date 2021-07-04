В Калининграде пропала 13-летняя Ксения Ермакова

О Ксении ничего неизвестно уже пять дней. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Поисково-спасательный отряд «Запад» на своей станице в «ВКонтакте» сообщает о поиске 13-летней Ксении Ермаковой, проживающей на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде.

По данным отряда, девушка ушла из дома еще 27 июня, пока о ней ничего неизвестно.

Ксения была одета во все черное: топ, джинсы, кожаная куртка. Волосы у нее выкрашены в черный и белый цвета. Рост Ксении – 170 сантиметров, худощавого телосложения.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии отряда «Запад»:

- 508-038,

- 520-444 (бесплатный звонок).