В Калининграде набирают волонтеров для работы на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН»

В Калининграде набирают волонтеров для работы на музыкальном фестивале КВН. Фото: Клопс.Ru

Доброштаб Светлогорского городского округа проводит набор волонтеров для работы на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». В этом году мероприятие пройдет 16 и 17 июля в «Янтарь Холле» в Светлогорске.

- Заявку могут подать лица старше 18 лет. От волонтеров потребуется: встречать команды, помогать в размещении, репетициях, решать административные и бытовые вопросы, помогать ориентироваться на местности, в том числе - с поиском реквизита, опекать и создавать хорошее настроение, - говорится на сайте организаторов.

Сообщается, что на сегодня, 4 июля осталось 10 вакансий. Волонтеры будут заняты на подготовке и проведения фестиваля с 7 по 17 июля.

В прошлом году фестиваль из-за пандемии перенесли на конец августа. В звездном жюри работали: Сергей Светлаков, Семен Слепаков, Пелагея, Валдис Пельш и Полина Гагарина.