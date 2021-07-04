В Калининграде две новые большие школы вынуждены отказывать будущим первоклассникам

Новые школы в Калининграде пользуются повышенным спросом у родителей будущих первоклассников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Калининграде 30 июня завершился прием заявлений и документов на обучение в 1 классах детей, проживающих на закрепленных территориях, а также имеющих право преимущественного приема. Об этом сообщает администрация Калининграде в «Фейсбуке». - В 25 городских школах дополнительно создано 1181 ученическое место, - говорится в промежуточном отчете о ходе приемной кампании. - К сожалению, не всех смогли принять в школах №№ 21, 57, 58 и гимназии № 40.

В администрации уточнили, что делать «отказникам».

- Прием детей, получивших отказ в зачислении в школу №21, осуществляют школы №№ 14, 19. Получивших отказ в гимназию № 40 примут школы №№ 7, 38. Тем, кому не хватило места в 57-й школе, ждут в 13-й школе, а планировавших пойти в 58-ю школу готовы обучать школы №№ 2, 33. Прием в первые классы на свободные места будет осуществляться с 6 июля до 5 сентября в следующие учебные заведения:

- школы №№ 2, 4, 5,7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29, 31, 33, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48;

- лицеи №№ 17, 18, 23, 35.

В комитете по образованию администрации Калининграда организована работа «горячей линии» по вопросам приема детей в первые классы. Телефон: 92-40-28.

Добавим, в школе № 58, которая 1 сентября 2021 года начнет свой первый учебный год, проектной документацией была предусмотрена организация обучения 4 первых классов.

- Дирекция школы совместно с представителями комитета по образованию администрации города проанализировала результаты предварительного мониторинга и приняла решение об открытии 9 первых классов общей численностью 234 обучающихся, - говорится на сайте школы.

В школе № 57 весной этого года был запланирован набор 12 первых классов общей численностью 300 обучающихся.