Калининградский врач рассказала, как протекает ковид-инфекция у беременных

Врачи Калининградской областной инфекционной больницы имеют опыт работы с беременными, зараженными коронавирусом. Фото: СОЦСЕТИ

Главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова рассказала о важности вакцинации от коронавирусной инфекции во время планирования беременности. Об этом врач написала на своей странице в Инстаграм.

- В работу системы здравоохранения поступил документ, который допускает к вакцинации беременных женщин вакциной «Спутник V». Я хочу отметить важность вакцинации в период планирования беременности, - заострила внимание Ольга Краснова. - В инфекционной больнице проходили лечение беременные женщины на разных сроках беременности. У разных беременных женщин ковид-инфекция протекает по-разному. При тяжелом течении заболевания во имя спасения матери и ребенка врачи проводили досрочное родоразрешение, ведь имелся большой риск потери плода.

Врач пишет, что «женщинам при планировании беременности показана вакцинация».

- С целью благополучного вынашивания беременности, периода грудного вскармливания, а также с целью исключения тяжелых осложнений, - такие аргументы приводит Ольга Краснова.