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Общество4 июля 2021 12:13

+190: В Калининградской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом

Ежесуточно показатель прирастает тремя-четырьмя случаями
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининградской области продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Калининградской области продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Фото: Алиса ТИТКО

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Сутками ранее сообщалось о 187 случаях заражения, до этого - о 183 подтверждениях.

По информации на 3 июля, в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 781 189 человек. Умерли 558 пациентов. Остаются под медицинским наблюдением 6 500 человек.