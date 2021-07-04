Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2021 12:42

УМВД: В аварии на балтийской трассе пострадал пятилетний ребенок и женщина

Водитель Renault не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево
Надежда РЖЕВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Балтийская трасса снова стала местом аварии. На этот раз пострадали два человека, в том числе - пятилетний ребенок.

Балтийская трасса снова стала местом аварии. На этот раз пострадали два человека, в том числе - пятилетний ребенок.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Авария на трассе «Калининград-Балтийск» произошла в субботу, 3 июля, в 15:10.

По данным УМВД по Калининградской области, Renault двигался со стороны Балтийска к Калининграду. На 15 километре автодороги 40-летний водитель не справился с управлением, съехал в придорожный кювет, после этого машина врезалась в дерево.

Сообщается, что водитель не пострадал, а его пассажиры – пятилетний ребенок и женщина получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подробностей о госпитализации пострадавших не сообщается.

Вчера очевидцы аварии рассказали о своих версиях произошедшего. Один из свидетелей предположил, что водитель мог уснуть за рулем.