Студенты и безработные: кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

В список заболевших на этот раз попали и неорганизованные дети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального оперштаба, за сутки ковид подтвердился в 190 случаях. В структуре заболевания: в 149 случаях коронавирус проявился признаками ОРВИ, подтверждены 14 пневмоний, в 27 случаях болезнь протекает бессимптомно.

Среди заболевших:

- 42 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий сферы услуг;

- 3 работника с/х предприятия;

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 3 сотрудника охранного предприятия;

- 38 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 учащихся;

- 6 студентов (КГТУ, БФУ, КМРК, Колледж предпринимательства)

- 38 неработающих.