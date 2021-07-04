Студенты и безработные: кто заболел коронавирусом в Калининграде за последние сутки

В список заболевших на этот раз попали и неорганизованные дети.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным регионального оперштаба, за сутки ковид подтвердился в 190 случаях. В структуре заболевания: в 149 случаях коронавирус проявился признаками ОРВИ, подтверждены 14 пневмоний, в 27 случаях болезнь протекает бессимптомно.
Среди заболевших:
- 42 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий сферы услуг;
- 3 работника с/х предприятия;
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 3 сотрудника охранного предприятия;
- 38 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 учащихся;
- 6 студентов (КГТУ, БФУ, КМРК, Колледж предпринимательства)
- 38 неработающих.