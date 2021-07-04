Три авто, пешеход и мотоцикл: На Приморском полукольце произошла сложная авария

На Приморском полукольце произошла сложная авария. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде произошла сложная авария, участниками которой стали – пешеход, три автомобиля и мотоцикл.

В субботу, 3 июля по Приморскому полукольцу в сторону Калининграда двигался автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 45-летнего водителя.

- Водитель выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля марки «Шкода» под управлением 66-летнего водителя, в результате совершил с ним столкновение, - сообщает региональная Госавтоинспекция в Инстаграм. - От столкновения автомобиль «Шкода» совершил наезд на припаркованный на обочине автомобиль «Ауди», который ранее припарковала 20-летняя девушка.

И это еще не финал. Ударом «Ауди» отбросило на стоящего перед ней 26-летнего пешехода и находящийся на проезжей части дороги мотоцикл «Кавасаки».

В результате череды столкновений пешеход получил телесные повреждения.