Побережье Калининградской области атакуют огромные смерчи

Такую картину наблюдали в Зеленоградске в субботу. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Первое сообщение поступило в субботу, 3 июля. Как уже писал сайт kp.ru, утром в Зеленоградске заметили облако-воронку, которая очень напоминала смерч немезоциклонного происхождения. В воскресенье отдыхающие сняли на видео огромный водяной смерч, образовавшийся над морем. К счастью, никаких разрушений он не вызвал.

- Температура воды в Балтийском море в последние прогрелась до отметок в +21...+23 градуса, что является благоприятным условием для формирования водяных смерчей на море под кучево-дождевой облачностью, - отмечают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Смерч в Янтарном. Фото: Телеграм-канал «Калининград №1».

Отметим, что смерчи на самом деле образуются в наших краях довольно регулярно и наблюдаются не только на побережье. В 2012 году в Краснознаменском районе торнадо повалил более 100 деревьев.

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