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Лето в городе5 июля 2021 8:00

Побережье Калининградской области атакуют огромные смерчи

Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Такую картину наблюдали в Зеленоградске в субботу.

Такую картину наблюдали в Зеленоградске в субботу.

Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Первое сообщение поступило в субботу, 3 июля. Как уже писал сайт kp.ru, утром в Зеленоградске заметили облако-воронку, которая очень напоминала смерч немезоциклонного происхождения. В воскресенье отдыхающие сняли на видео огромный водяной смерч, образовавшийся над морем. К счастью, никаких разрушений он не вызвал.

- Температура воды в Балтийском море в последние прогрелась до отметок в +21...+23 градуса, что является благоприятным условием для формирования водяных смерчей на море под кучево-дождевой облачностью, - отмечают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Смерч в Янтарном.

Смерч в Янтарном.

Фото: Телеграм-канал «Калининград №1».

Отметим, что смерчи на самом деле образуются в наших краях довольно регулярно и наблюдаются не только на побережье. В 2012 году в Краснознаменском районе торнадо повалил более 100 деревьев.

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