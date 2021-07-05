Калининградская таможня выявила контрабанду 207 тонн лома цветных металлов

Факт незаконного вывоза с территории области 207 тонн лома цветных металлов выявили сотрудники оперативно-разыскного отдела Калининградской областной таможни.

- При декларировании товара местным предпринимателем в целях введения таможенного органа в заблуждение для принятия решения о выпуске товара предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товара, - сообщает пресс-служба таможни

Общая стоимость незаконно перемещенного товара составила более 11,4 миллиона рублей.

За незаконное перемещение крупной партии стратегически важного товара возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ.