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Общество5 июля 2021 9:53

Калининградская таможня выявила контрабанду 207 тонн лома цветных металлов

Общая стоимость составила более 11,4 миллиона рублей
Николай Литвинов
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Факт незаконного вывоза с территории области 207 тонн лома цветных металлов выявили сотрудники оперативно-разыскного отдела Калининградской областной таможни.

- При декларировании товара местным предпринимателем в целях введения таможенного органа в заблуждение для принятия решения о выпуске товара предоставлялись документы, содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товара, - сообщает пресс-служба таможни

Общая стоимость незаконно перемещенного товара составила более 11,4 миллиона рублей.

За незаконное перемещение крупной партии стратегически важного товара возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ.