Калининградский перевозчик лишился полуприцепа за долги по таможенным платежам

. Фото: Служба судебных приставов

Калининградские приставы арестовали имущество фирмы, имеющей задолженность по таможенным платежам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Занимающаяся международными грузовыми и пассажирскими перевозками компания задолжала 805 тысяч рублей таможенных платежей. Судебные приставы установили, что в собственности у фирмы есть грузовой полуприцеп Schmitz SO1, и объявили его в розыск.

Полуприцеп обнаружили на территории автомобильного пункта пропуска Советск. Имущество арестовали и поместили на специализированную стоянку, после этого оно будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества. Вырученные от продажи средства пойдут в счет погашения задолженности по таможенным платежам.