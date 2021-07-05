7 медиков, 9 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 162 случая ОРВИ , 17 пневмоний и 22 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 42 пенсионера;

- 7 медицинских работников;

- 10 работников образовательных учреждений;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 2 работника транспортных предприятий, водителя;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника гостиниц и санаториев;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 6 детей, посещающих детские сады;

- 9 учащихся;

- 3 студента (КГТУ, колледж предпринимательства);

- 52 неработающих.