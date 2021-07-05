7 медиков, 9 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 162 случая ОРВИ , 17 пневмоний и 22 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 42 пенсионера;
- 7 медицинских работников;
- 10 работников образовательных учреждений;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 2 работника транспортных предприятий, водителя;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника гостиниц и санаториев;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 6 детей, посещающих детские сады;
- 9 учащихся;
- 3 студента (КГТУ, колледж предпринимательства);
- 52 неработающих.