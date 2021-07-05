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На прошлой неделе власти Калининградской области объявили о новых ограничительных мерах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Часть из них коснулась проезда в пригородных электричках и автобусах в выходные дни - с 10 июля количество пассажиров должно строго соответствовать количеству мест.

Сегодня региональное министерство развития инфраструктуры уточнило, как именно будет организован проезд:

- В автобусах, отправляющихся из Калининграда в Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский курорт, Балтийск, Янтарный и Донское, перевозка пассажиров разрешается только на местах для сидения. Остановки на промежуточных остановочных пунктах сохранятся. Билеты можно купить как онлайн с указанием места, так и в кассах автовокзала. На автовокзале Калининграда будет продаваться 80% от числа посадочных мест, остальные билеты предназначены для жителей поселков по ходу следования автобусов, за исключением территории Калининграда, так как по городу автобусы пойдут без остановок. В обратном направлении билеты будут реализовываться непосредственно в автобусах с учетом соблюдения требований по вместимости. При этом предполагается увеличение количества автобусов на указанных направлениях.

Пригородные поезда на Светлогорск, Зеленоградск и Балтийск будут курсировать без остановок на промежуточных остановочных пунктах. Билеты можно купить только в кассах Южного вокзала без указания места в день поездки ровно по количеству посадочных мест. Продажа билетов онлайн будет закрыта.

Калининградцев и гостей города просят планировать свой отдых заблаговременно и по возможности воздержаться от поездок в выходные и праздничные дни на приморских направлениях.