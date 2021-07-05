Опубликованы новые места размещения фоторадаров в Калининградской области

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Калининградский области.

С 1 по 19 июля фоторадары будут установлены:

- На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

- На 38 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.

- На 5 километре «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону г. Калининград.

- На 5 километре «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону пос.Новоселово.

- На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское.

- На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый.

- На 42 километре Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.

- На 42 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

- На 23 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

- На 16 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово.

- На 16 километре «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград.

- На 46 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

- На 46 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.

- На 12 километре «Переславское-Круглово» в сторону пос. Переславское.

- На 12 километре «Переславское-Круглово» в сторону пос. Круглово.

- На 29 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск.

- На 29 километре «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград.

- Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».