На матч за Суперкубок России в Калининграде не пустят 10 000 человек

. Фото: Александр КАТЕРУША

Региональный оперативный штаб разрешил провести матч за Суперкубок России по футболу в Калининграде. Как и планировалось, встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится 17 июля.

В последние недели стали появляться тревожные слухи о том, что игру могут перенести в другой город из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Но сегодняшним решением оперштаб, похоже, поставил точку в вопросе.

Игру на стадионе «Калининград» разрешили провести при заполняемости трибун не более 70%. Это значит, что попасть на матч смогут 24 500 болельщиков, при том что стадион вмещает 35 000 человек.