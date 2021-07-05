На паром до Балткосы будут пускать в 2 раза меньше пассажиров

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«Балтийская судоходная компания» объявила о том, что сокращает число мест для пассажиров на пароме, курсирующем на Балткосу. Приказ опубликован на сайте предприятия.

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой количество перевозимых пассажиров уменьшается «до 50% от пассажирского свидетельства (100 человек) в рейс». Чтобы компенсировать неудобства, компания планирует увеличить число рейсов, «исходя из фактического пассажиропотока».

Еще одна мера - запрет на продажу билетов и доступ на паром пассажиров без масок.