Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 июля 2021 15:29

На паром до Балткосы будут пускать в 2 раза меньше пассажиров

Решение объяснили ухудшающейся эпидемиологической обстановкой
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Балтийская судоходная компания» объявила о том, что сокращает число мест для пассажиров на пароме, курсирующем на Балткосу. Приказ опубликован на сайте предприятия.

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой количество перевозимых пассажиров уменьшается «до 50% от пассажирского свидетельства (100 человек) в рейс». Чтобы компенсировать неудобства, компания планирует увеличить число рейсов, «исходя из фактического пассажиропотока».

Еще одна мера - запрет на продажу билетов и доступ на паром пассажиров без масок.