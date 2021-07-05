Более 13% жителей Калининградской области живут за чертой бедности

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Калининградская область заняла всего лишь 54-е место среди 85 субъектов РФ по доходам населения. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости».

По данным исследования, по итогам 2020 года 13,7% жителей региона находятся за чертой бедности, имея доход менее одного МРОТ. Еще 1,4% калининградцев и вовсе находятся за чертой крайней бедности, имея доходы менее 0,5 МРОТ.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. В Калининградской области этот показатель составил 1,37.

По итогам 2019 года Калининградская область находилась на 53-м месте. За чертой бедности находилось 13,8% жителей, за чертой крайней бедности - 1,5%.