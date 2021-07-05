Коронавирус за сутки выявили в 17 городах области

За сутки в Калининградской области был выявлен 201 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 101 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ - 2,

Пионерский городской округ - 4,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ - 2,

Светловский городской округ - 11,

Гусевский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 11,

Светлогорский городской округ - 7,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ - 3,

Советский городской округ - 8,

Янтарный городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 9.