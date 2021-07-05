Коронавирус за сутки выявили в 17 городах области

За сутки в Калининградской области был выявлен 201 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 101 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Балтийский городской округ - 2,
Пионерский городской округ - 4,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ - 2,
Светловский городской округ - 11,
Гусевский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 11,
Светлогорский городской округ - 7,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ - 3,
Советский городской округ - 8,
Янтарный городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 9.