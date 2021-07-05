После драки у поселкового кафе калининградец месяц провел в коме

Июньским вечером 51-летний житель Калининграда, гостивший в поселке Колосовка, вместе со своей знакомой решил посетить местное кафе на улице Центральной. Там же в это время в компании своих друзей отдыхал 46-летний местный житель. По предварительной информации, причиной вспыхнувшего между двумя изрядно подвыпившими мужчинами конфликта могла стать женщина. То ли спутница калининградца как-то не так посмотрела на сельчанина, то ли что-то во взгляде того на даму что-то не понравилось ее кавалеру, но в итоге все закончилось сакраментальным предложением «выйти поговорить» на площадке у заведения.

Долгого разговора, впрочем, не получилось: от слов колосовец быстро перешел к делу, с силой толкнув оппонента руками в грудь. Горожанин упал крайне неудачно, ударившись головой о бетонный пол - даже ненадолго потерял сознание. Но когда очнулся, поспешил заявить, что с ним все в порядке, несмотря на струившуюся из разбитой головы кровь. Решив, что он просто содрал кожу, свидетели драки предложили хотя бы отвезти на своем автомобиле пострадавшего домой к его подруге. Но уже там мужчина почувствовал себя по-настоящему худо, пришлось срочно звонить в скорую. Врачи БСМП, куда доставили калининградца, диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму (!), ушиб головного мозга, перелом костей лица и другие серьезные травмы. Немудрено, что вскоре бедняга впал в кому!

Тем временем оперативники зеленоградского угрозыска, которым медики сообщили о «криминальном» пациенте, прибыли в Колосовку, опросили хозяйку кафе, установили личность подозреваемого и направились к нему домой. Увидев на пороге полицейских, сельчанин не стал запираться: мол, да, что было - то было, хотя подобного исхода он отнюдь не желал. И победителю в драке еще повезло, что побежденный все-таки пошел на поправку (в настоящее время он уже готовится к выписке из больницы), иначе уголовное дело было бы возбуждено по статье более тяжкой, чем 111-я УК РФ. Впрочем, даже по ней виновному может грозить лишение свободы сроком до 8 лет.