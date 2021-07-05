Янтарный комбинат добыл самородок весом более килограмма

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Самородок добыли в воскресенье, 4 июля. Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, вес экземпляра, по форме близкого к овалу, на момент добычи составил 1134 грамма. Самородок получил название «Калининградец». Имя было выбрано в честь образования Калининградской области, которое в этом году отмечается в 75-й раз.

«Калининградец» стал седьмым самородком 2021 года. Все янтарные самородки подлежат обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России). Экземпляры, не получившие статуса драгоценных камней, возвращаются на комбинат и могут быть реализованы в рамках специализированных аукционов или же пополнить коллекционное собрание предприятия. Самородки выставлены в зале «Янтарная палата» в Калининградской области, а также в недавно открытой в Москве «Янтарной галерее».