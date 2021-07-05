Гусев снова затопило после ливня

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Коммунальная инфраструктура города Гусева снова не выдержала мощного ливня - город во второй раз за несколько дней превратился в «маленькую Венецию».

Как пишут местные жители в социальных сетях, затопило несколько улиц в центре города. Вода пробралась и в подъезды. В соцсетях можно встретить ролик, где дети со страхом смотрят, как вода прибывает в дом через открытую дверь. В наибольшей степени пострадала не так давно отремонтированная улица Советская - она превратилась в реку.

О том, собираются ли власти Гусевского городского округа заниматься проблемами ливневой канализации, пока неизвестно.