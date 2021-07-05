В центре Балтийска отремонтируют знаменитое "Поле чудес"

Готов проект реконструкции знаменитого "Поля чудес" - популярной у населения площади в центре Балтийска, где расположены магазины и кафе.

"Проект реконструкции "Поля чудес" уже готов, - сообщил представитель администрации Балтийского городского округа в социальных сетях, отвечая на вопрос одного из пользователей. - На территории площади есть частные торговые павильоны, которые владельцы отказались переносить. Пока не завершатся судебные разбирательства с собственниками, мы не можем участвовать в конкурсе. Когда урегулируем этот вопрос, то сразу подадим заявку".