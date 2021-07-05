В Калининграде назвали книгу, которую читатели выбирают чаще других

В научной библиотеке изучают читательский вкус. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининградской областной научной библиотеке провели анализ читательского спроса за первое полугодие 2021 года в рамках Всероссийской «Премии Читателя». Об этом сообщается на сайте библиотеки.

- Книга Дины Рубиной «Наполеонов обоз» стала самой востребованной в этом году в Калининградской научной библиотеке, - говорится в отчете. – В топ-10, по мнению калининградцев, кроме Дины Рубиной, вошли: Марина Степнова «Сад», Евгений Водолазкин «Идти бестрепетно», Александра Маринина «Безупречная репутация», Елена Михалкова «Самая хитрая рыба», Людмила Улицкая «О теле души», Максим Замшев «Концертмейстер», Алексей Макушинский «Предместья мысли», Борис Акунин «Просто Маса», Ольга Савельева «Лучше», Виктор Пелевин «Непобедимое солнце».

Областная научная библиотека входит в состав 45 российских библиотек, на основе данных которых определяют самого популярного писателя страны.

- «Премия Читателя» вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза». В первом этапе лидеров отбирают по итогам анализа читательского спроса. Причем, учитываются и бумажные книги, и их электронные версии. Главное условие – возраст всех читающих должен входить в диапазон от 18 до 35 лет, - уточнили в библиотеке.

На основе результатов, поступивших со всей страны, будет сформирован Лонг-лист. Объявление Шорт-листа состоится осенью.

«Премия Читателя» была учреждена Российской государственной библиотекой в конце 2015 года при поддержке Министерства культуры России и Российской библиотечной ассоциации.