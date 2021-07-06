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Общество6 июля 2021 8:35

В Калининграде школьница, ушедшая из дома 27 июня, сама вернулась домой

Ее искали полицейские и волонтеры
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининграде найдена живой и здоровой 13-летняя школьница. Подросток 27 июня ушла из дома. Ее искали полиция и волонтеры.

- Найдена, жива! – сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

Эту же информацию подтвердили и в полиции. По данным пресс-службы регионального УМВД, девочка самостоятельно вернулась домой. Все это время она ночевала у подруг.

- За время отсутствия никаких противоправных действий с ребенком не произошло, - прокомментировали результаты проверки в полиции. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со школьницей о недопустимости самовольного ухода из дома.