В Калининграде школьница, ушедшая из дома 27 июня, сама вернулась домой

В Калининграде найдена живой и здоровой 13-летняя школьница. Подросток 27 июня ушла из дома. Ее искали полиция и волонтеры.

- Найдена, жива! – сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

Эту же информацию подтвердили и в полиции. По данным пресс-службы регионального УМВД, девочка самостоятельно вернулась домой. Все это время она ночевала у подруг.

- За время отсутствия никаких противоправных действий с ребенком не произошло, - прокомментировали результаты проверки в полиции. - Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу со школьницей о недопустимости самовольного ухода из дома.