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Здоровье6 июля 2021 11:10

В Калининградской области выявлено 207 новых случаев коронавируса

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 37 490 случаев заболевания
Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининградской области продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 207 новых случаев заболевания, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 37 490 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.