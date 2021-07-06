Алиханов объяснил, почему в Калининграде разрешили футбол и запретили аттракционы

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За последний месяц в Калининградской области на фоне роста заболеваемости COVID-19 ввели ряд коронавирусных ограничений. В конце июня власти запретили работу аттракционов, затем ввели ограничения на работу общепита, запретили детям до 14 лет посещать магазины без родителей и, что вызвало неоднозначную реакцию жителей – ввели ограничения в сфере пассажирских перевозок в приморском направлении, разрешив проезд на море только по местам. А затем разрешили провести матч Суперкубка России по футболу при заполняемости трибун не более 70%. Это значит, что попасть на матч смогут 24 500 болельщиков, при том, что стадион вмещает 35 000 человек.

Новые ограничения калининградцы стали активно обсуждать в Instagram калининградского губернатора.

«Антон Андреевич, почему супер кубок разрешили провести, а аттракционы на свежем воздухе закрыты? В Сочи, Москве открыты. Давайте и мы откроем с соблюдением всех мер», - написали Алиханову в его «Инстаграме».

«Действуем исходя из рекомендаций РПН», - ответил глава региона.

«А на стадионе, при заполняемости в 70% вируса нет, он только на аттракционах и батутах живёт? – поинтересовался другой пользователь

«Там будет термометрия на входе, контроль режима, обработка антисептиками и другие меры», - заявил губернатор Калининградской области.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 207 новых случаев заболевания коронавирусом.