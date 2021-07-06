Алиханова спросили в соцсетях, когда калининградцев «обяжут лаять»

На странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Инстаграме завязалась оживленная дискуссия по поводу роста цен на морковь и антиковидных ограничений.

«Морковь 150 руб., детям в магазинах не продают, транспорт в выходные практически заблокировали, что еще? Когда нас лаять обяжут? Цепь уже всем надели», - написала пользователь по имени liubimaia9032.

Губернатор ответил:

«Про морковь рассказывали уже. Забыл рассказать вам, что яйцо куриное подешевело на 25-30%, может, это утешит. Ограничения будут только на несколько выходных дней, чтобы снизить объем контактов в транспорте на приморском направлении. Про транспортное обеспечение поселков в этом направлении на выходных постараемся выработать решения в ближайшие дни».

Как ранее сообщал Антон Алиханов, рост цен на морковь и прочие овощи связан с отсутствием в области собственных запасов. Торговые сети вынуждены завозить корнеплоды из Израиля и других жарких стран. Цена при этом зашкаливает. Собственная морковь должна созреть через две недели.