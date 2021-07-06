Калининградец оплатил 170-тысячный долг после ареста трактора

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Немана погасил задолженность по арендным платежам после ареста его имущества и попадания в список невыездных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Мужчина задолжал 170 тысяч по арендным платежам и отказывался платить. Пристав установил, что у него в собственности имеется трактор. На движимое имущество был наложен арест, а в отношении должника вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Получив уведомление о принятых мерах, мужчина прибыл в отделение и полностью погасил задолженность. Приставу-исполнителю он пояснил, что, во-первых, не хотел лишиться трактора, а во-вторых, в ближайшее время собирался ехать за границу по служебным делам. Деньги уже перечислены взыскателю.