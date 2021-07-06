В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 6 июля, в течение дня не будет электричества в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 09.00 до 17.00 будет отключено электроснабжение в СТ «Нептун».

С 09.00 до 18.00 света не будет на Московском проспекте, 122-128, ул. Лесопильной, 57-63, 65-71, ул. Ген. Озерова, 2-4а, 1-13, 15, в переулке Желябова, 6-8, 9, на Советском проспекте, 24-36б, 38-38а, а также в домах на ул. Космонавта Леонова, 59-61а, ул. Комсомольской, 64 (православный д/с № 1), 64а, 72, 74-76, 67 (лицей № 49).

С 09.00 до 20.00 электроэнергии не будет по адресам: Каштановая аллея, 8, 10, 11, 12, проспект Победы, 45, 47. С 09.00 до 16.00 - на ул. Большой Окружной, 20.

С 09.00 до 16.00 холодной воды не будет по адресам: ул. Коммунистическая, 60-90, 98-100, 100а, 61-79, 79а, 79б-105.