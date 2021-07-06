11 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 173 случая ОРВИ, 13 пневмоний и 21 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 54 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 2 работника образовательных учреждений;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 2 работника транспортных предприятий, водителя;

- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник охранного предприятия;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 9 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих детские сады;

- 11 учащихся;

- 7 студентов (КГТУ, рыбопромышленный колледж, бизнес-колледж, БФУ);

- 58 неработающих.