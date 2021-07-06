11 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 207 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 173 случая ОРВИ, 13 пневмоний и 21 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 54 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 2 работника образовательных учреждений;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 2 работника транспортных предприятий, водителя;
- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник охранного предприятия;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 9 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих детские сады;
- 11 учащихся;
- 7 студентов (КГТУ, рыбопромышленный колледж, бизнес-колледж, БФУ);
- 58 неработающих.