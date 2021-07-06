В Калининграде объявили в розыск пропавшую 13-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Московскому району Калининграда объявил в розыск 13-летнюю Ксению Ермакову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проживающая на улице Хмельницкого школьница 27 июня самовольно ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. По данным полиции, ранее она уже уходила из дома.

Приметы: на вид 18 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы покрашены в два цвета- белый и черный.

Была одета: топик черного цвета, джинсы черного цвета, черная кожаная куртка. При себе имела черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-487, 302-506 или 02.