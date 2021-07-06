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Здоровье6 июля 2021 14:23

В Калининграде автоперевозчиков оштрафовали на 1,9 млн за отсутствие масок у пассажиров

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде за время действия масочного режима на владельцев автотранспортных предприятий составили 40 административных протоколов. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

После рассмотрения протоколов суды оштрафовали перевозчиков суммарно на 1,9 млн рублей.

«В девяти случаях суд пожалел тех, кто перевозил пассажиров без масок, и ограничился предупреждениями», - добавили в горадминистрации.

Напомним, в Калининградской области по поручению губернатора Алиханова усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и на объектах торговли.