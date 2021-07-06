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Экономика6 июля 2021 14:58

Калининград оказался в хвосте рейтинга по доступности покупки жилья

Чтобы накопить на квартиру, калининградской семье потребуется минимум 9 лет и 2 месяца
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область заняла всего лишь 68-е место среди 82 субъектов РФ в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости».

С учетом своих доходов и стоимости жилья калининградская семья сможет накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в течение 9 лет 2 месяцев. На начало 2021 года такая квартира стоила 3,7 млн рублей. При этом за год ситуация с покупкой жилья в регионе ухудшилась - на начало 2020 года требовалось ровно 9 лет.

По данным исследования, в самом выигрышном положении оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса всего на год, а семьям из Севастополя для этого понадобится почти 16 лет.