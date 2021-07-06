Опрос: Более 30% калининградцев намерены вакцинироваться в ближайшее время

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«Калининградская мониторинговая группа» с 29 июня по 4 июля провела опрос 1 000 жителей Калининградской области в возрасте от 18 лет и узнала их отношение к вакцинации от коронавируса.

Так, 31% опрошенных сообщили, что намерены сделать себе прививку от коронавируса в ближайшее время. Еще 22% респондентов заявили, что уже вакцинировались.

О нежелании прививаться заявили 37%, причем 26% «совершенно точно не станут этого делать» и 11% «скорее не будут». Каждый десятый опрошенный затруднился с ответом на вопрос. При этом чаще всего о нежелании прививаться сообщают мужчины в возрасте 35-44 лет.

С точкой зрения о том, что Россия сегодня справляется с эпидемией коронавируса лучше других стран, согласились 44% опрошенных калининградцев. Не согласились с этим мнением - 34%, еще 22% затруднились ответить на этот вопрос.