В Калининградской области меняется график работы мобильных пунктов вакцинации

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области до 11 июля включительно внесены изменения в график работы мобильных центров вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Передвижной комплекс Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) будет принимать на пл. Победы с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.

В торговом центре «Балтия Молл» без выходных дней продолжат функционировать ежедневно два мобильных прививочных пункта:

- городской больницы № 2 - с 14 до 20 часов;

- Гурьевской больницы - с 10 до 20 часов.

Еще один передвижной медицинский комплекс ЦГКБ будет работать 5-9 июля с 10 до 20 часов на площадке перед ТЦ «Виктория» на Солнечном бульваре, 1. Здесь же с 10 до 16 часов также будут доступны флюорография и рентгенография, для женщин - прием врача-гинеколога, маммография и УЗИ-диагностика органов малого таза.

Ежедневно без выходных открыт прививочный пункт на Южном вокзале. Время вакцинации необходимо уточнять непосредственно в этом мобильном кабинете.

Выездная вакцинация проводится и в Черняховске. Прививку можно будет получить ежедневно до 11 июля на ул. Театральной с 9 до 15 часов.

Также прививочные бригады поликлиник выезжают в организованные коллективы на предприятия и в организации по предварительным заявкам, которые работодатели могут оставить на сайте минздрава или в ближайшей к учреждению поликлинике.

Во всех муниципалитетах также работают мобильные пункты вакцинации, в том числе в ходе массовых акций по профилактике заболеваний. Графики их работы размещаются на сайтах администраций и в поликлиниках, в местной прессе.