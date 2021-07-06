Восемь калининградских школьников получили максимальные баллы на ЕГЭ по информатике и английскому

. Фото: архив "КП"

В Калининградской области восемь выпускников получили максимальные баллы на ЕГЭ по информатике и английскому языку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сразу пять человек набрали 100 максимальных баллов на ЕГЭ по информатике. Это Андрей Юдин (ШИЛИ), Антон Яремчук (лицей № 32 Калининграда), Евгений Бланк (лицей № 5 Советска) и выпускники прошлых лет Андрей Викторов и Михаил Бекаревич.

Информатику в регионе сдавали 594 человека. В этом году экзамен впервые проходил в компьютерной форме. Работа выполнялась с помощью специализированного программного обеспечения.

Что касается результатов ЕГЭ по английскому языку, стобалльницами стали три выпускницы: Мария Колотова и Алена Тюрина из лицея № 49 и Александра Лесина из лицея № 23. Еще десять человек получили по 99 баллов.