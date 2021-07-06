Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 207 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 163 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ - 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 21,

Светловский городской округ - 4,

Гусевский городской округ - 1,

Зеленоградский городской округ - 6,

Светлогорский городской округ - 3,

Краснознаменский городской округ - 2,

Черняховский городской округ - 1.