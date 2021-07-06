Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 207 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 163 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ - 1,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 21,
Светловский городской округ - 4,
Гусевский городской округ - 1,
Зеленоградский городской округ - 6,
Светлогорский городской округ - 3,
Краснознаменский городской округ - 2,
Черняховский городской округ - 1.