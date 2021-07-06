У жителя Немана изъяли 39 кустов конопли и 100 граммов марихуаны

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жителя Немана задержали за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летний мужчина вырастил в теплице 39 кустов конопли, также в ходе обыска в его квартире нашли 100 граммов марихуаны.

Как пояснил мужчина, всё это «богатство» он выращивал и заготавливал исключительно для собственного употребления. Задержанный ранее не был судим, однако в ближайшее время правоохранительные органы это исправят.