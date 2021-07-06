Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 20:29

У жителя Немана изъяли 39 кустов конопли и 100 граммов марихуаны

Возбуждено два уголовных дела
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жителя Немана задержали за культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летний мужчина вырастил в теплице 39 кустов конопли, также в ходе обыска в его квартире нашли 100 граммов марихуаны.

Как пояснил мужчина, всё это «богатство» он выращивал и заготавливал исключительно для собственного употребления. Задержанный ранее не был судим, однако в ближайшее время правоохранительные органы это исправят.