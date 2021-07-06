Музыкант Нотр-Дам-де-Пари об органе в Кафедральном соборе: «Звук летит очень долго. Восхитительно»

Йоанн Вексо восхищен органом в Кафедральном соборе Калининграда. Фото: Правительство Калининградской области

В Кафедральном соборе на острове Канта открылись VI Международные органные ассамблеи. Об этом сообщает региональное министерство по культуре и туризму.

На концерте открытия выступил титулярный органист Кафедрального собора Нанси, органист Нотр-Дам-де-Пари, профессор консерватории Страсбурга Йоанн Вексо. - Это моя первая поездка в другую страну после пандемии, - признался Йоанн. - В течение нескольких лет я мечтал познакомиться с калининградским органом. Он очень известен в Европе: достаточно новый, самый большой в России. Игра на нем доставляет невероятное удовольствие, звук потрясающий. Он идеально подходит акустике собора. Я достаточно много выступал в классических концертных залах. И могу признаться: они очень «сухие», звук практически сразу останавливается. Здесь же он летит очень долго. Восхитительно.

Сообщается, что Йоанн Вексо дал несколько классов для участников ассамблей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Калининграда, Минска.

Концерты в рамках фестиваля пройдут до 9 июля.