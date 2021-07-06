Чтобы снять сережки, калининградке пришлось вызывать МЧС

Молодая калининградка, проживающая на улице Космонавта Леонова, так полюбила свои новые золотые сережки (подарок любимого человека!), что даже спать в них ложилась. Но, как говорится, уши не казенные, рано или поздно они начинают болеть, поэтому в какой-то момент серьги снять пришлось. Но как только девушка собралась это сделать, выяснилось, что на сережках сломались замки. Она и так, и эдак - никак. Сережки категорически отказывались покидать привычное место.

Что делать? Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, девушке пришлось вызывать МЧС. Эти ребята опытные, порой выполняют самые необычные операции. Поэтому сережками, которые не снимаются, их не удивишь. И разобрались спасатели с украшениями довольно быстро - с помощью специального инструмента под названием кусачки.

Новость о том, что уши стали свободными, девушка встретила с облегчением и с легкой грустью. Все-таки сережки - подарок любимого человека.

- Ничего, пойдем к ювелиру и запаяем, - успокоил он свою возлюбленную.