19-летний калининградец из мести поджег автомобиль

В Гвардейском полицейские раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл в ночь на 3 июля в посёлке Талпаки. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что припаркованный во дворе одного из домов «Фольксваген», был подожжён неизвестным.

Вскоре полицейские установили и задержали поджигателя. Им оказался ранее судимый за кражу 19-летний житель одного из посёлков Черняховского района. Он признался, что ранее у него произошёл конфликт с несовершеннолетним жителем пос. Талпаки, в ходе которого оппонент разбил ему нос. Затаив обиду, молодой человек продумал план мести.

Ночью на личном автомобиле он подъехал ко двору, где была припаркована машина родителей его обидчика, облил её бензином и поджёг. В итоге иномарка восстановлению не подлежит.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».