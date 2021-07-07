Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок России в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

На сайте Kassir.ru началась продажа билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится 17 июля на стадионе «Калининград». Об этом сообщает сайт Российской Премьер-лиги.

Для болельщиков «Зенита» выделены места на Южной трибуне D, для болельщиков «Локомотива» - места на Северной трибуне B. Стоимость билетов составит от 700 до 1800 рублей.

Как ранее сообщала «Комсомолка», игру на стадионе «Калининград» разрешили провести при заполняемости трибун не более 70%. Это значит, что попасть на матч смогут 24 500 болельщиков, при том что стадион вмещает 35 000 человек.