В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

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В Калининграде в среду, 7 июля, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18.00 от электроэнергии отключат дома на ул. Угловой, 1-5, ул. Фрунзе, 59-67, 73а, ул. Ген.-лейт. Озерова, 2-4а, 1-13, 15, в пер. Желябова, 6-8, 9, на Советском пр-те, 24-36б, 38-38а.

До 17 часов света не будет на ул. Пионерской, 1-7, 9 (МАОУ СОШ № 24), ул. Фрунзе, 50, 59-75, 73а, ул. Томской, 2-8, 19, 22, ул. Угловой, 1-17, 2-1, ул. Гражданской, 6-8, 12-18, 22-32.

Холодное водоснабжение с 10.00 до 15.00 будет отключено по адресу: ул. Комсомольская, 53, 21а.

С 10.00 до 15.00 - на ул. Фрунзе, 73-75.

С 10.00 до 20.00 - на ул. Батальной, 73, 92а, 94.

С 09.00 до 17.00 - на ул. Беланова, 93, 95, ул. Горбунова, 1, 3, 2-22, пр-те Мира, 9-13, 10.

С 09.30 до 17.00 - на пр-те Мира, 69, 71, ул. Кутузова, 2-10, ул. М. Расковой, 23, 25, ул. Чапаева, 1-11, 2-10.