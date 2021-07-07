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Общество7 июля 2021 11:08

Опубликовано расписание рельсобуса из Калининграда в Железнодорожный

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

С 10 июля между Калининградом и поселком Железнодорожным начнет курсировать пригородный поезд.

Как сообщает пресс-служба железной дороги, по субботам и воскресеньям с Южного вокзала рельсобус будет отправляться в 9.20, прибывать на станцию Железнодорожный - в 11.46. Время отправления поезда в обратном направлении - 15.30, прибытия в Калининград - 17.58.

В пути следования предусмотрена остановка в Черняховске (в 10.37 из Калининграда, в 16.25 из Железнодорожного) для посадки/высадки пассажиров.