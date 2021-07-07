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Здоровье7 июля 2021 11:13

В Калининграде ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 37 699 случаев COVID-19
Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в Калининградской области было выявлено 209 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Накануне в регионе зарегистрировали 207 случаев заболевания.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 37 699 случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 725 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.